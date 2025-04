Kunstspaziergang - Skulpturen von Eckhart Dietz

Seit rund einem Jahr erinnern Skulpturen von Eckhart Dietz an der Gmünder Grabenallee an den 2019 verstorbenen Bildhauer, der durch seine künstlerische Arbeit und sein Wirken in der Öffentlichkeit das kulturelle Leben der Stadt fast sechs Jahrzehnte lang maßgeblich mitgeprägt hat. Bei einem „Kunstspaziergang“ erläutert die langjährige Lebensgefährtin und Ehefrau des Künstlers, Valeria Waibel, wie sich die besondere Formensprache und die Themen der Figuren entwickelt haben. Die Führung schließt zwei Standorte am Josefsbach sowie die Skulpturengruppe auf dem Bahnhofsvorplatz ein.

Dozentin: Valeria Waibel