Kunstspaziergang

Tauchen Sie ein in die reizvolle Welt der skulpturalen Kunst und genießen Sie diese in frischer Herbstluft!

Entdecken Sie unsere beeindruckende Vielfalt an künstlerischen Ausdrucksformen in Skulptur und Plastik, die auf unserem weitläufigen Gelände rund um das Carmen Würth Forum präsentiert werden. Jedes Werk erzählt seine eigene Geschichte und lädt dazu ein, innezuhalten und die Details zu bestaunen. Begleiten Sie uns auf diesem skulpturalen Streifzug und lassen Sie sich von der Schönheit und Diversität der modernen und zeitgenössischen Kunst verzaubern! Im Café Atrium finden Sie ein vielseitiges Angebot an Getränken und Speisen.

Perfekt, um sich anschließend aufzuwärmen! Fellnasen sind im Skulpturengarten sowie Cafébereich willkommen. Bei schlechten Wetterbedingungen findet die Führung in der Ausstellung „TERRIFIC“ im Museum Würth 2 statt. Dauer: 60 Minuten Treffpunkt: Kunstshop des Museum Würth 2, Künzelsau Bitte melden Sie sich über das Anmeldeformular im Veranstaltungskalender unter www.kunst.wuerth.com an.