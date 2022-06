Einen bleibenden Eindruck in einer Choreografie hinterlassen die dynamischen Bewegungsqualitäten. Durch die Beziehungsparameter wird die Bewegung zum unverkennbaren Träger der Tänzerin, welche uns im wahrsten Sinne des Wortes begeistern. Durch Tanzchoreografien, in welchen die sinnhaften Bewegungsvollzüge der Tänzerinnen vollzogen werden, wird versucht den Zuschauern Bewegungssprache zu vermitteln. Der Mensch verständigt sich eben nicht nur durch die Wort-Sprache, sondern auch durch die Bewegungs-Sprache, Musik-Sprache, die Sprache der bildenden Kunst. Bewegungskombinationen deuten auf etwas hin. Anders formuliert jede KunsTSprachE trägt die Bedeutung im Vollzug in sich.

Wir die Moderne Tanzbühne, sehen den Tanz primär als Ausdrucksmittel in ihrer Bewegung nicht als Anreihung von virtuellen Bewegungen. Das Wesentliche im Tanz ist der Sinn der Bewegung. Die Moderne Tanzbühne inszeniert jährlich Tanztheaterprojekt und folgt der Idee Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit verschiedenen Hintergründen gemeinsam auf die Bühne zu bringen.