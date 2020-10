Kunststiftung BW präsentiert: Magdalena Ganter & Antoine Spranger

Die Kunststiftung Baden-Württemberg fördert junge Künstlerinnen und Künstler aus Baden-Württemberg durch die Vergabe von Stipendien und ermöglicht Ihnen so Schaffensräume für ihre Ideen. Die Kunststiftung BW präsentiert zwei ihrer aktuellen Musikstipendiaten Magdalena Ganter & Antoine Spranger.

Magdalena Ganter hat an der Universität der Künste Berlin Gesang, Tanz und Schauspiel studiert und lebt seither in der deutschen Hauptstadt. Mit ihrem Schaffen bewegt sie sich an der Schnittstelle von Musik und Theater. Ihr Hauptinteresse gilt dabei dem Herausarbeiten von Gegensätzen und den Spannungen, die sie erzeugen. Zwischen Stille und Spektakel ist bei ihren Bühnenperformances alles möglich. Gemeinsam mit ihrem Trio MOCKEMALÖR spielt sie auch auf der Sound-Ebene mit den Extremen. Konzertreisen führen sie durch den gesamten deutschsprachigen Raum und zuletzt auch nach Georgien zum Tbilisi International Theaterfestival und zum Nanjing Jazzfestival nach China. Gerade arbeitet die Künstlerin an ihrer ersten Soloplatte, welche im Frühjahr 2021 erscheinen wird. Magdalena Ganter ist eine Grenzgängerin die das Spiel mit den Brüchen und den Extremen liebt. Eine Frau voller Eigensinn.

Antoine Spranger, der deutsch-französische Pianist, und der Pariser Bassist Matis Regnault lernten sich im Sommer 2019 beim International Association of Schools of Jazz Meeting in Zagreb kennen. Nachdem das gemeinsame Musizieren sich ohne großen Bedarf an verbaler Kommunikation sofort logisch, fast schon magisch entwickelt hat war beiden klar, dass aus dieser Begegnung ein gemeinsames Projekt entstehen muss. Als Verstärkung kam der deutsche Schlagzeuger Tobias Frohnhöfer dazu, mit welchem Antoine schon seit einigen Jahren in diversen Bands spielt und an internationalen Jazz-Wettbewerben erfolgreich teilgenommen hat.

Die Einflüsse in den Kompositionen sind zahlreich, von Romantik über Expressionismus bis zu Flamenco, Latin und Rock und natürlich im Mittelpunkt der Jazz, jedoch sind Sie durch eine konvergente Klangvision, Interplay, Dynamik und ausgereiften Interpretationen verbunden. Im Februar 2020 wurde Antoine mit diesem Trio Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg, wodurch 2021 das erste Album entstehen wird.

Erleben Sie die beiden Preisträger der Kunststiftung Baden-Württemberg mit ihren Trios in einem ganz besonderen Doppelkonzert.

Besetzung "Magdalena Ganter & Die Kapelle der Hoffnung":

Magdalena Ganter – vocals

Sir Simon Steger – piano

Ladis Tadaa - cello

Besetzung "Antoine Spranger Trio":

Antoine Spranger – piano

Matis Regnault – bass

Tobias Fronhöfer – drums