Kunstversteigerung 3-2-1-Deins

Unterstützen Sie bei dieser Versteigerung unseren Verein und seine Künstler.

Holen Sie sich spannende, vielseitige und hochwertige Exponate unserer Künstlermitglieder ins Haus. Erleben Sie ein paar prickelnde und unterhaltsame Stunden mit der Kunst in unserer Galerie KV67 und finden Sie Ihr ganz persönliches Kunstwerk. Preview der Exponate ab 16.30 Uhr, die Versteigerung beginnt um 19 Uhr.

Die Arbeiten können am Ende der Veranstaltung gleich mitgenommen werden.

Dieses Hammer-Trio wird moderieren, erklären und versteigern: