Der projektierte Kunst-Weg von der Landungsbrücke am Neckar bis zum Gelände der Natur-Kunst-Räume im Weidachtal präsentiert Arbeiten von 25 Künstlern des Kunst-Werk Fellbach e.V.

Die beteiligten Künstler waren gehalten, sich dem Thema der Elemente zu stellen. Verschiedene Techniken wie Malerei, Fotografie, oder Zeichnung finden Anwendung. In einem Format von rund 150 cm x 300 cm auf wetterfeste Banner übertragen, werden die Arbeiten vom 16. Mai 2019 in einer freien Anordnung in der Landschaft bis zum Ende der Remstal-Gartenschau als Kunst-Weg in einer Dauerausstellung zu sehen sein.

Die Künstler:

Frank Paul Kistner, Bettina Wyderka, Bodo Nassal, Linda Kauffmann, Isabell Munck, Michael Nothdurft, Dagmar Scholz, Simone Weigand/S. Scharkowski, Siegfried Groß, Brunhilde Sauer-Baur, Gerlinde Kast, Ingrid Ruhl, K. Thiel, Anne Schubert, Birgit Unterweger, S. Schnell, Otti Zawatzki, Sander Pitl, Manuela Lutz,Jutta Hansen-Paal, Gerald Dufey-Winter, Claus Staudt, Herber Böhm, Stefan Werlein, Jo Hinko, Heike Petelka, Uwe Ditz

Ort: Landungsbrücke im Weidachtal.