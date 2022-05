Kunstwerkstatt im Atelier

Im Offenen Atelier steht das freie Malen, Gestalten und Plastizieren im Vordergrund. Es geht um´s kreative tun.

Ob alleine oder gemeinsam, es wird im eigenen Tempo und an den eigenen Themen gearbeitet. Jeder kann sich auf individuelle, intuitive und kreative Art und Weise ausdrücken. Es wird auf verschiedenen Maluntergründen, mit Ton, am Speckstein oder an der Malwand künstlerisch gestaltet. Unter anderem stehen 16 leuchtende Gouache-Farben, sowie Öl- und Pastellkreiden, verschiedene Pinsel und kreatives Material zur Verfügung.

Das TUN soll als kreativer Prozess erlebt werden. Nebenbei soll die Entfaltung und Stärkung der Persönlichkeit, die Eigeninitiative sowie der Umgang mit den Materialien erworben werden. Zusätzlich soll eine Entspannung vom Alltag stattfinden. Dabei werden die Teilnehmer begleitet, unterstützt und künstlerisch gefördert.