ALARM! ALARM! KUPFERGOLD veröffentlichen im Sommer ihr neues Album und gehen damit im Herbst auf die FASAN ALARM TOUR 2025 *üh-üüh* - denn wahre Fans haben schon lange akzeptiert, dass eine KUPFERGOLD Show ohne Fasanenrufe keine KUPFERGOLD-Show ist. Klar, soweit? Klar soweit. Macht euch gefasst auf 14 mal KUPFERGOLD in Deutschland und erstmals als Headliner auch in Österreich.

KUPFERGOLD sind gerade der heiße Scheiß der deutschen Folk-Szene. Die bescheidenen Rheinländer um Frontfrau Bonnie Banks wissen selbst nicht genau, wie es dazu kam, aber arrangieren sich zunehmend damit, als “Newcomer-Sensation” und “Überflieger” bezeichnet zu werden. Ebenso arrangiert sich die Band mit immer größeren Bühnen, wie zum Beispiel beim Wacken Open Air, Summer Breeze, Rock Harz und vielen weiteren Festivals. KUPFERGOLD ist ein fester Bestandteil der MPS-Familie geworden; hat sich nebenbei noch einen Namen im Kölner Karneval gemacht und von den ersten 13 eigenen Shows gleich zehn ausverkauft.

Nun legt die Band noch einen drauf: Mit ihrem neuen Album FASAN ALARM setzen sie sich selbst ein KUPFERGOLDenes Krönchen auf die Häupter *üh-üüh*. Neue Geschichten aus dem Goldenen Rammler? Verbales Aggressionsbewältigungstraining? Tiergeräusche? All das und eine gehörige Portion Selbstbeweihräucherung erwarten Euch auf der FASAN ALARM TOUR 2025!