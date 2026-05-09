Kupprichhäuser Grünkernfest

Traditionelles Grünkernfest!
Buntes Rahmenprogramm & abwechslungsreiche Speisen & Getränke.
Die Vereinsgemeinschaft freut sich auf Ihren Besuch.
Info
Dorfgemeinschaftshaus Kupprichhausen Ahornstraße 3, 97944 Boxberg
Stadt & Weinfeste
Dorfgemeinschaftshaus Kupprichhausen Ahornstraße 3, 97944 Boxberg
Traditionelles Grünkernfest!
Buntes Rahmenprogramm & abwechslungsreiche Speisen & Getränke.
Die Vereinsgemeinschaft freut sich auf Ihren Besuch.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH