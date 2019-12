Kurdistan - Traum oder Albtraum?

Kurdistan ist das historische Siedlungsgebiet der Kurden mitten in Vorderasien, ungefähr so groß wie Frankreich. Es liegt heute in den Staaten Türkei, Irak, Iran und Syrien. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs billigte der Vertrag von Sèvres den Kurden 1920 das Recht auf Selbstbestimmung zu.

Kurdistan ist das historische Siedlungsgebiet der Kurden mitten in Vorderasien, ungefähr so groß wie Frankreich. Es liegt heute in den Staaten Türkei, Irak, Iran und Syrien. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs billigte der Vertrag von Sèvres den Kurden 1920 das Recht auf Selbstbestimmung zu. Aber der Vertrag wurde niemals umgesetzt. Die Situation der Kurden hat sich in den folgenden Jahrzehnten dramatisch zugespitzt, da viele Staaten in der Region neu entstanden, aber die Kurden leer ausgingen. Mit der kurdischen Autonomie im Nordirak seit 2005 änderte sich die Lage erneut. Vor allem die Krisensituation in Syrien und Irak verhalf den Kurden zu neuem Ansehen, waren es doch sie, die für die Weltgemeinschaft gegen den IS kämpften. Aber als die Kurden 2017 ein Unabhängigkeitsreferendum im Nordirak durchführten, klangen die internationalen Sympathien schnell wieder ab. Von einem eigenständigen Kurden-Staat will die internationale Staatengemeinschaft nach wie vor nichts wissen. Wie wird es weitergehen?