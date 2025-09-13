Kurensemble and Friends mit Jazz-Saxophonist Tony Lakatos

Bei der Veranstaltungsreihe „Kurensemble & Friends“ steht ein weiteres Highlight bevor.

Der renommierte Jazz-Saxophonist Tony Lakatos wird am Samstag, 13. September um 19.30 Uhr gemeinsam mit dem Kurensemble Bad Mergentheim im Kurhaus-Kursaal auftreten. Die Musiker sind bereits seit Langem freundschaftlich verbunden und Tony Lakatos ist seit Beginn der Veranstaltungsreihe jedes Jahr als „Friend“ zu Gast.

Tony Lakatos, der aus einer angesehen Familie ungarischer Geiger stammt, begann seine musikalische Laufbahn mit der Violine und wechselte mit siebzehn Jahren zum Saxophon. Während seines Studiums auf dem Bartók-Konservatorium startete er seine Karriere mit eigenen Gruppen und nahm 1979 in Athen seine erste Platte auf. Von 1993 bis 2021 war Lakatos Mitglied der HR-Bigband, und glänzte als Solist auf einem Doppelalbum mit neuen Arrangements von Porgy and Bess. Im Laufe seiner Karriere spielte er mit internationalen Jazz- Größen wie Kenny Wheeler, Art Farmer, Chris Hinze, Kirk Lightsey und Chris Beckers. Seit 2017 bereichert er die Band Web Web zusammen mit Roberto Di Gioia, Christian von Kaphengst und Peter Gall.

Lakatos ist bekannt für seinen leuchtenden Ton und seine herausragende Interpretation von Balladen. Mit über 280 eingespielten LPs und CDs hat er sich als erster ungarischer Musiker in den Top Ten der amerikanischen Jazz-Radiosender (Gavin Report) etabliert.

Für das Konzert am 13. September im Kurhaus haben die Künstler ein besonderes Programm zusammengestellt. Freuen Sie sich auf beschwingte und klassische Jazz-Nummern wie zum Beispiel „On Green Dolphin Street“ von Bronislau Kaper und „Black Nile“ von Wayne Shorter. Tony Lakatos wird zudem eigene Kompositionen präsentieren, darunter „Blue Chilli“.

Das Konzert „Kurensemble & Friends“ mit Tony Lakatos beginnt um 19:30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.