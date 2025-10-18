Kurensemble and Friends mit Sopranistin Dr. Angela Weiß

Die beliebte Veranstaltungsreihe „Kurensemble & Friends“ bietet im Oktober einen weiteren Termin, der Musikliebhaber begeistern wird.

Nach dem Auftritt von Profi-Saxophonist Tony Lakatos im September, wird am Samstag, 18. Oktober um 19.30 Uhr die Sopranistin Dr. Angela Weiß gemeinsam mit dem Kurensemble Bad Mergentheim im Kurhaus-Kursaal auftreten.

Begleitet von Zsolti Hosszu, dem Pianisten des Kurensembles Bad Mergentheim, werden von Dr. Angela Weiß Lieder von Robert Stolz, Fred Raymond, Paul Lincke und Franz von Suppé zu hören sein. Beispielsweise erklingen aus der Operette „Im weißen Rössl“ von Robert Stolz „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“ und aus der „Maske in Blau“ von Fred Raymond „Frühling in San Remo“. Aus der komischen Oper „Boccaccio“ von Franz von Suppé trägt die Sängerin die Arie „Hab' ich nur Deine Liebe“ vor.

Zwischen den Liedvorträgen erfreuen die Musiker das Publikum mit Instrumentalstücken.

Karten gibt es an der Abendkasse.