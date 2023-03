Kurensemble and Friends

Das Kurensemble Bad Mergentheim, das kontinuierlich im Kurpark auftritt, ist musikalisch besonders vielseitig aufgestellt.

„Kurensemble & Friends“ ist eine Veranstaltungsreihe, bei der sich das Kurensemble jeweils eine oder einen bekannte/n Gastmusiker/in aus der Region einlädt und gemeinsam ein Abendkonzert spielt. Am Samstag, 1. April wird als „Friend“ der Trompeter Christoph Lewandowski zusammen mit dem Kurensemble kurzweilige Jazz- und Unterhaltungsmusik spielen.

Christoph Lewandowski ist ein Jazztrompeter mit polnisch – deutschen Wurzeln. Während seiner langjährigen klassischen Ausbildung entdeckte er sehr früh seine Neigung zum Jazz. Nach dem Studium am Hermann-Zilcher-Konservatorium und später an der Würzburger Hochschule für Musik, wo er bei Prof. Hans-Peter Salentin die Meisterklasse absolvierte, entwickelte er sich zu einem vielfältigen Jazztrompeter und Flügelhornist. Es folgten Engagements an Theaterhäusern und Dozententätigkeiten an Musikschulen in Bayern und Baden-Württemberg. Seit vielen Jahren ist er festes Mitglied der Latin Band Salsamania, Freelancer, Bandleader und Leiter der New Jazzattack Big Band.

Das Konzert „Kurensemble & Friends“ findet am Samstag, 1. April um 19:30 Uhr in der Wandelhalle im Kurpark statt.