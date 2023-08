Am Samstag, 23.09. findet in der Wandelhalle unter dem Motto„Kurensemble & Friends“ ein ganz besonderes Konzert statt.

Oberbürgermeister UdoGlatthaar und Kurdirektor a.D. Hans-Dieter Henn gestalten gemeinsam mit demKurensemble Bad Mergentheim und weiteren musikalischen Gästen einenkurzweiligen Abend mit Oldies, Rock ´n Roll und Country der 50er und 60er Jahre.Kurdirektor a.D. Hans-Dieter Henn hat in früheren Jahren schon öfterBenefizkonzerte in diesem Stil veranstaltet und den Erlös damals für dieRumänienhilfe gespendet. Die Idee für dieses Konzert kam ihm anlässlich seines 80.Geburtstages. „Damit mache ich mir mein eigenes persönlichesGeburtstagsgeschenk“, so der Jubilar. Seit jeher hat er eine besondere Affinität zumKurorchester. „Es war mir immer wichtig, dass es in Bad Mergentheim Kurmusik aufhohem Niveau gibt.“Eigentlich kommt Hans-Dieter Henn ursprünglich von der klassischen Musik undhatte als Jugendlicher Violine im Orchester von Paul Julier in Tauberbischofsheimgespielt. Heute kennt man ihn als leidenschaftlichen Rock'n'Roller und ehem.Bandleader der legendären Band „Happy Fans“. Die Rock'n'Roll-Musik der 50er und60er Jahre prägte ihn maßgeblich, er brachte sich das Gitarrespielen selbst bei undfinanzierte sich anschließend mit Auftritten u.a. seine Schul- und Studienzeit.Auch in der Familie Glatthaar hat Musik stets einen großen Stellenwert und alleMitglieder haben ein Instrument gelernt. Über die Melodica kam OberbürgermeisterGlatthaar ursprünglich zur elektrischen Heimorgel. Das Spielen weitererTasteninstrumente erarbeitete er sich nach und nach selbst.Mit Oberbürgermeister Udo Glatthaar steht Henn das erste Mal gemeinsam auf derBühne. „Ich wusste, dass er ein ausgezeichneter Entertainer am Piano ist“, so Henn.„Und der Gedanke für diesen besonderen Konzertabend war geboren“.Obwohl Oberbürgermeister Glatthaar sein Können nach 12 Jahren Abstinenz reelleinschätzen kann und deshalb vor zu hohen Erwartungen warnt, sagte er für diesenKonzertabend spontan zu, nachdem klar war, dass es eine gute Tradition dieserKonzerte gibt, zu denen auch immer wieder special guests eingeladen werden, diekeine Profi-Musiker sind. Der Spaß an der Musik und vor allen Dingen der guteZweck sollen dabei im Vordergrund stehen. Der Verwendungszweck für den Erlöswird noch über die Presse bekanntgegeben. Alle Musiker hoffen, dass dasBenefizkonzert regen Zuspruch findet und freuen sich darüber, dass der Lions ClubBad Mergentheim und der Rotary Club Bad Mergentheim das Konzert in ihrejeweiligen Veranstaltungsprogramme mit aufgenommen haben.Als weiteren musikalischen Gast hat Hans-Dieter Henn den Sologitarristen undSänger Karlheinz Pfeffer eingeladen, mit dem er bereits während seinerWehrdienstzeit in der Bundeswehr-Band gespielt hat. Pfeffer war in der Rock'n'Roll-Zeit ein gefragter Musiker in vielen amerikanischen Clubs und stand bereits mit BillHaley auf dessen Deutschlandtournee live auf der Bühne. Weiterhin dürfen sich dieBesucher an diesem Abend auf „special guest“ Susanne Jahrmann freuen. DieWeikersheimer Heilpraktikerin ist Saxophonistin bei der New Jazzattack BigBandBad Mergentheim und kennt Hans-Dieter Henn durch den Bad MergentheimerLions Club. Sie wird typische Saxophon-Klassiker u.a. von Pete Tex und BillyVaughn zu Gehör bringen. Alle Solisten werden in gekonnter Weise vomKurensemble Bad Mergentheim unter der Leitung von Zsolti Hosszu begleitet.Hausherr Sven Dell wird die Veranstaltung eröffnen und die anwesenden Gästebegrüßen. „Es freut mich sehr, dass die Kurverwaltung dieses Charity-Konzertunterstützen darf. Und dabei ergibt sich zudem ein schönes Wiedersehen mit meinenVorgängern“, so der Kurdirektor. Ein abwechslungsreicher Abend ist gewiss: mit vielMusik, Gesang und selbstverständlich kann auch getanzt werden.Das Benefizkonzert beginnt um 19:30 Uhr in derWandelhalle im Kurpark.