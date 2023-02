KuriosES 2 – Stadtgeschichten zwischen Untergang und Übermorgen

EINE PHILIPP FALSER PRODUKTION

Die Menschen in Esslingen sind stolz auf die alten Mauern, auf die Altstadt, auf die Reichsstadttradition. Die glorreiche Vergangenheit mit wehrhaften Mauern bietet Orientierung, Schutz und schafft Verlässlichkeit. Ach ja, sie bringt natürlich auch Touristen. Der Flut werden die Wehranlagen kaum standhalten. Doch was ist Esslingen so ganz ohne Mittelalter? Zwei Luftartisten, eine Musikerin und ein Sprecher erzählen Amüsantes vom Nabel der Welt und der

öden Provinz mit Komplexen. Ein skurriler Streifzug durch Vergangenheit und Zukunft einer engen, alten und mauerreichen Stadt: Geschichten von Beinahe-

Untergang und goldener Zeit. Eins ist sicher – Sie werden ihr Esslingen staunend, lachend und manchmal auch gar nicht wiedererkennen.