Zwei Luftartisten, zwei Musiker und ein Sprecher zeigen und erzählen skurrile

historische Gegebenheiten und besondere Geschichten der Reichstadt am Neckar. Vom Gründungsmythos und der ersten Erwähnung der Stadt am Neckar im Jahre 777, über Weltuntergangszenarien aus Esslingen und historischen Bürgerpflichten der Stadtbevölkerung im Mittelalter, bis in die heutige Zeit. In einer kurzweiligen, akrobatischen und vielseitigen Performance erleben Sie Ihre Stadt ganz neu und andersartig.