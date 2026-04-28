Kurkonzert - Akkordeon-Orchester Rommel

Mitreißend, vielseitig und voller Spielfreude zeigt das Akkordeon-Orchester Rommel aus Schelklingen, wie überraschend facettenreich Akkordeonmusik sein kann.

Akkordeon kann mehr – und hier hört man es live: Ein garantierter Ohrenschmaus.

Wie viel Klangfülle in acht Musikerinnen und Musikern stecken kann, erlebt man beim Akkordeon-Orchester Rommel aus Schelklingen. Seit der Gründung im Jahr 1973 entfaltet das Orchester mit Leidenschaft, Präzision und spürbarer Spielfreude eine musikalische Welt, die überrascht, bewegt und begeistert.

Was viele mit dem Akkordeon verbinden, wird hier neu entdeckt: Feine, schwebende Melodien, kraftvolle Klangfarben, rhythmische Energie und Momente voller Gänsehaut. Von klassischen Werken, über kirchliche und weltliche Werke, bis hin zu Evergreens, Rock- und Pop-Balladen, spannt das Orchester einen Bogen, der Generationen verbindet und Emotionen weckt. Musette – Tango – Filmmusik – Folk – Klassik – Pop: Temperamentvolle Klänge, gefühlvolle Melodien und groovige Arrangements quer durch den musikalischen Notengarten, zu denen auch gerne getanzt werden darf.

Internationale Konzertreisen durch die Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Irland und Ungarn haben das musikalische Profil des Orchesters geschärft – doch am wichtigsten bleibt die Nähe zum Publikum. Jeder Ton erzählt eine Geschichte, jede Interpretation trägt die Handschrift eines gewachsenen, eingespielten Klangkörpers.

Wer glaubt, das Akkordeon bereits zu kennen, wird an diesem Abend überrascht sein. Wer es liebt, wird es neu erleben. Und wer sich darauf einlässt, wird spüren, warum dieses Instrument verzaubert. Ein Konzert, das man nicht nur hört – sondern auch fühlt.