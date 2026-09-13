Kurkonzert - Chorale Cantanous

Chorale Cantanous ist eine gemischte Gruppe von Menschen aus verschiedenen Nationen, vereint durch die Freude am Singen und an der französischen Sprache.

Chorale Cantanous, eine gesangsfreudige Gruppe Frankophiler und Französinnen aus Reutlingen und Umgebung unter der musikalischen Leitung von Mari Vihmand, präsentiert eine bunte Mischung französischer Chansons. Mit dabei sind sowohl Klassiker, wie z.B. "Au Champs-Elysées" als auch neuere Popsongs. Zum Repertoire gehören auch Folkmusik, Musical, Blues, Gospel und Swing.

Die Dirigentin Mari Vihmand, geboren 1967 in Tartu, Estland, studierte Komposition bei Eino Tamberg und Lepo Sumera in Tallinn, später bei Gilbert Amy und Philippe Manoury in Lyon. Seit 1997 lebt und arbeitet sie in Bad Urach. Internationale Anerkennung erlangte sie mit dem Orchesterstück Floreo, das 1996 beim UNESCO International Rostrum of Composers in Paris in der Kategorie der Unter-30-Jährigen den ersten Preis gewann. Für die Kammeroper Lugu klaasist / Geschichte von Glas (1995) wurde ihr der Kulturpreis der Estnischen Republik verliehen.

Seit 2010 hat sie sich neben der kompositorischen Arbeit auch zunehmend ihrer zweite große Leidenschaft, dem Singen, gewidmet und leitet aktuell drei Chöre: Den Kirchenchor auf dem Kispel (St.Johann), den Chorgemeinschaft „Eintracht Lonsingen/Sängerbund Kohlstetten“ und den französischen Chor „Cantanous“ in Reutlingen.

Herzliche Einladung an alle - ob mit oder ohne Französisch-Kenntnissen - denn sie stellen die Liedtexte auch kurz auf Deutsch vor.