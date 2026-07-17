Kurkonzert - Dr. Eckmann und Thomas Wagner-Bonnet

Haus des Gastes Bei den Thermen 4, 72574 Bad Urach

Der Tenor Thomas Wagner-Bonnet möchte Sie zusammen dem Pianisten Dieter Eckmann mitnehmen auf eine musikalische Reise.

Sommerliche Lieder, welche die Liebe und das Leben besingen, sollen Sie an diesem Abend erfreuen. Schwungvolle Melodien aus dem Berlin der 20-er Jahre, Belcanto-Stücke und alte "Klassiker" wollen das Herz bewegen und Kraft geben. Der Sänger Thomas Wagner-Bonnet und der Pianist Dieter Eckmann laden ein zu einem leichten, sommerlich-beschwingten Abend. Lassen Sie sich diesen musikalischen Genuß nicht entgehen!

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Haus des Gastes Bei den Thermen 4, 72574 Bad Urach
Konzerte & Live-Musik
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