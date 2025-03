Kurkonzert - Dr. Eckmann und Wagner-Bonnet "Frühlingskonzert"

Mit einem bunten Strauß von Liedern, die den Frühling und die Liebe besingen, will Sie der Tenor Thomas Wagner-Bonnet an diesem Abend unterhalten. Eine Stunde „Musik für die Seele“ steht auf dem Programm, begleitet am Flügel von Dr. Dieter Eckmann – inklusive informative und humorvolle Einführungen in die einzelnen Werke. Lassen Sie sich mitnehmen auf diese musikalische Reise in den Frühling, schöpfen Sie neue Kraft und Freude!