Kurkonzert - Dr. Eckmann und Wagner-Bonnet "Herbstlicher Liederabend"

Haus des Gastes Bei den Thermen 4, 72574 Bad Urach

„Musik ist Mondlicht in der düsteren Nacht des Lebens.“ (Jean Paul).

Sie sind eingeladen zu einem abwechslungsreichen herbstlichen Konzert: farbenreich, kontrastreich und voller Stimmungswechsel. Lieder, welche die Liebe und das Leben besingen, sollen Sie an diesem Abend erfreuen.

Schwungvolle Melodien aus dem Berlin der 20er-Jahre, Belcanto-Stücke und alte "Klassiker" wollen das Herz bewegen und Kraft geben. Der Sänger Thomas Wagner-Bonnet und der Pianist Dieter Eckmann erwarten Sie zu einem leichten, beschwingten Abend. Lassen Sie sich diesen musikalischen Genuß nicht entgehen! 

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Haus des Gastes Bei den Thermen 4, 72574 Bad Urach
Konzerte & Live-Musik

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