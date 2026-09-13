Kurkonzert - Dr. Eckmann und Wagner-Bonnet "Herbstlicher Liederabend"

„Musik ist Mondlicht in der düsteren Nacht des Lebens.“ (Jean Paul).

Sie sind eingeladen zu einem abwechslungsreichen herbstlichen Konzert: farbenreich, kontrastreich und voller Stimmungswechsel. Lieder, welche die Liebe und das Leben besingen, sollen Sie an diesem Abend erfreuen.

Schwungvolle Melodien aus dem Berlin der 20er-Jahre, Belcanto-Stücke und alte "Klassiker" wollen das Herz bewegen und Kraft geben. Der Sänger Thomas Wagner-Bonnet und der Pianist Dieter Eckmann erwarten Sie zu einem leichten, beschwingten Abend. Lassen Sie sich diesen musikalischen Genuß nicht entgehen!