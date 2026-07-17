Kurkonzert - Duo Omelchuk

Das Duo Omelchuk besteht aus Igor Omelchuk am Akkordeon und seiner Frau Ilona Chumachenko am Klavier bzw. ebenfalls am Akkordeon.

Igor Omelchuk ist studierter Musiker, sein Spezialinstrument ist das Knopfakkordeon – das beherrscht er in sämtlichen Facetten von der Unterhaltungsmusik über die Klassik bis zum Jazz. Heute leitet er die Akkordeonorchester in Hülben, Böhringen-Zainingen, Jettingen und Kleinenstingen, sowie den Chor “Mädels unlimited” in Grabenstetten. Sein Repertoire reicht von klassischer Musik über Jazz bis hin zu Unterhaltungsmusik, von J.S. Bach bis A. Piazzolla.

Die promovierte Musikpädagogin Ilona Chumachenko hat auch Akkordeon und Klavier studiert. In Zainingen, wo die Familie seit einigen Jahren lebt und sich so wohl fühlt, spielt sie in der Kirche die Orgel und macht beim Akkordeonorchester des Schwäbischen Albvereins den Musikgarten.