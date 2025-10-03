Kurkonzert - Kevin Schäfer "Unendlichkeit"

Kevin Schäfer ist ein deutscher Panflötist und Arrangeur, der vor allem durch die Verbindung der Pop- und Panflötenmusik heraustritt.

In diesem Grenzbereich gelingt es ihm einen unvergleichlichen “Crossoversound” zu erzeugen.

Seit jeher ist die Musik ein wichtiger Bestandteil im Leben von Kevin Schäfer. Seine Leidenschaft für die Panflötenmusik entdeckte er mit 12 Jahren, als er den weichen, sanften sowie natürlichen Klang der Panflöte das erste Mal im Radio hörte. Nach einer längeren Übephase und einem Musikstudium in Tübingen und Ludwigsburg folgten große Auftritte zusammen mit Blas- und Streichorchestern, sowie Chören und Akkordionorchestern. Aus diesen Erfahrungen heraus entstanden die zwei Studioalben “Melodien der Panflöte”(2010) und “Glanz der Panflöte”(2014).

Mit seinem dritten Studioalbum “Unendlichkeit” wagt er nun den Schritt, eine harmonische Verknüpfung zwischen Popmusik und der Panflötenmusik zu schaffen. "Es freut mich immer wieder, wenn ich Menschen mit der ruhigen und sanften Panflötenmusik eine Freude machen kann." (Kevin Schäfer).