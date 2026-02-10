Kurkonzert - Marc Delpy “Chansons – eine Welt und Zeitreise”

Französische Chansons, italienische Canzoni, Boleros aus Lateinamerika … Marc Delpy wandert musikalisch von einem Land zum anderen und lässt längst vergessene Melodien auf der Gitarre und am Klavier im neuen Gewand erklingen.

Mit einem abwechslungsreichen Programm nimmt er sein Publikum auf einen musikalischen Ausflug rund um die Welt und durch verschiedene Jahrzehnte mit. Dabei bereichert er als Conférencier sein Programm mit Anekdoten und amüsanten Hintergrundinformationen, die das Konzert sehr kurzweilig und unterhaltsam machen.