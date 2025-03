Kurkonzert: Musik im Café

Das Kurensemble Bad Mergentheim bietet allen Besuchern eine große und abwechslungsreiche Bandbreite von klassischen Klängen über Tanzmelodien bis hin zur Unterhaltungsmusik.

In den Frühjahrsmonaten April und Mai spielt das Kurensemble täglich - ausgenommen dienstags und donnerstags - am Nachmittag um 15:30 Uhr sowie an Frei-, Sams- und Sonntagen um 19:30 Uhr. Das Konzert dauert ca. 90 Minuten.

Samstags erwartet die Besucher ein Abendkonzert spezial. In diesem Rahmen kann im Wechsel das Tanzbein geschwungen oder feiner Jazzmusik beigewohnt werden.

Die Konzerte finden im Kurhaus - Kleiner Kursaal statt. An regenfreien Tagen mit milden Temperaturen finden die Konzerte im Musikpavillon im Kurpark statt.

Angaben ohne Gewähr.

Aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte den Aushängen im Kurpark.