Kurkonzert - Roman Dotsenko

Roman Dotsenko, ein 39-jähriger Akkordeon-Virtuose aus der Ukraine, präsentiert mit klassischen und populären Musikstücken die Klangvielvielfalt des Akkordeons.

Gerade einmal sieben Jahre alt war Roman Dotsenko, als er mit dem Akkordeonspielen begann. Heute beherrscht er sein Instrument in brillanter Perfektion und Fingerfertigkeit.

Kurz bevor der Krieg in der Ukraine begann, kam Roman Dotsenko für einige Konzerte nach Deutschland - zur Heimreise kam es dann nicht mehr. Er fand Anschluss bei Musikvereinen, arbeitet als Akkordeon-Lehrer und Dirigent und trat sogar zusammen mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen auf.

Der Akkordeonvirtuose überzeugt sein Publikum mit musikalischer Vielfalt: neben klassischen Stücken von Bach und Vivaldi spielt er Filmmusik, Tango und Walzer. Lassen Sie sich überraschen.