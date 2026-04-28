Kurkonzert - s´Pfullinger Blächle

Für Freunde der „böhmischen“ Blasmusik gibt es die Gelegenheit, die Kapelle "s'Pfullinger Blächle" in Bad Urach zu hören.

„s'Pfullinger Blächle" spielt in der sogenannten "7er-Besetzung", in Anlehnung an die ursprüngliche böhmische Besetzung, bestehend

aus mehreren Blechblasinstrumenten und Schlagzeug.

Das Programm umfasst klassische böhmische Blasmusik, also Polka, Walzer und Märsche, bis zu modernen melodischen Stücken.

Es sind Kompositionen und Arrangements unter anderem von Matthias Rausch, Alexander Pfluger, Mathias Gronert, Alexander Stütz und natürlich von Ernst Mosch zu hören.