Kurkonzert - SONA

SONA ist gälisch und bedeutet „glücklich“.

Und glücklich sind die vier Musiker mit ihrer spannenden Mischung aus irischen und schottischen Songs und Tunes, Stücken aus dem Balfolk und ihren Lieblingsmelodien aus ganz Europa.

Der besondere Sound von SONA zeichnet sich aus durch das harmonische Zusammenspiel von Geige und Akkordeon gepaart mit dem wunderbaren Klang der Gitarre in DADGAD-Stimmung und gefühlvollem mehrstimmigem Gesang.

SONA das sind: Simone, sie begann mit 8 Jahren klassisch Geige zu lernen, nachdem sie eine Weihnachtsserie im Fernsehen mit einer Zaubergeige gesehen hatte. Seitdem hat sie die Geige nicht mehr losgelassen. In der Band ist Simone zuständig für schöne Zwischenspiele und fetzige Tunes.

Elke hat im Alter von 11 Jahren mit klassischem Gitarrenunterricht begonnen. Sie ist für die groovige Gitarrenbegleitung und die kreative zweite Stimme verantwortlich.

Silvia hat auf zahlreichen Reisen kreuz und quer durch Irland und Schottland zusammen mit Elke ihre große Liebe zur irischen und schottischen Kultur und der keltischen Musik entdeckt. Sie ist das Herzstück von SONA und glänzt mit ihrem gefühlvollen und klaren Gesang und bildet das stimmliche Fundament der Band.

Leo hat mit 10 Jahren von seinem Onkel Emil sein erstes Akkordeon geschenkt bekommen. Die Bedingung war, Emil irgendwann „Tanzende Finger“ vorzuspielen. Dieses Versprechen wurde natürlich eingelöst. Bei SONA spielt er das Akkordeon und singt hin und wieder den Bass im Hintergrund.

Lassen Sie sich anstecken von der Spielfreude und genießen Sie phantasievoll arrangierte Songs und mitreißende Tunes.