Kurparkführung - Begegnung mit Dr. Natur

Der Anfang war eine unscheinbare Quelle am Rande der sommertrockenen Tauber. Der Mergentheimer Schäfer Franz Gehrig beobachtete im Jahre 1826, wie es seine Schafe dorthin zog und sie sich am salzig schmeckenden Wasser labten. Aus dieser fast zufälligen Beobachtung entwickelte sich eines der größten Heilbäder Baden-Württembergs mit Brunnentempel, Wandelhalle und vielen Kureinrichten sowie dem facettenreichen Kurpark, der zu den zehn schönsten Parkanlagen in Deutschland zählt.

Im Kurpark findet man alle Heilelemente, welche die Natur uns geben kann: Wasser, Licht, Luft, Heilkräuter, Bewegung und Nahrung für die Seele.

Freuen Sie sich auf einen Entdeckungsrundgang und lassen Sie sich an verschiedenen Stationen im Kurpark inspirieren, die eigene Gesundheit aktiv zu unterstützen.