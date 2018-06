Kurparkfest im Stil der 20er Jahre

× Erweitern Christoph Kudala Kurparkfest

Die 20er Jahre gelten als goldene Epoche. In Bad Mergentheim werden sie bei einem besonderen Kurparkfest wieder lebendig. Wer heute durch den weitläufigen Bad Mergentheimer Kurpark streift, der sieht, wie sich die fast 100 Jahre zurückliegende Vergangenheit in der Architektur widerspiegelt: etwa in der 1922 erbauten Villa, dem heutigen „Haus des Gastes“. Nicht einmal zehn Jahre zuvor war der „Wilhelmsbau“ entstanden – und auch die aus späterer Zeit datierende Wandelhalle versprüht den Charme der glanzvollen Ära.

Alle Gäste sind herzlich eingeladen, sich im Stil der 20er Jahre zu kleiden. Eine „Pflicht“ dazu gibt es selbstverständlich nicht. Es passt sehr gut zu der Atmosphäre des Festes: So wird wieder Musik aus den 20ern erklingen, es gibt entsprechende Dekoration und viele Aktionen. Dazu die beliebte Illumination mit 15.000 Kerzen. Unter anderem sind wieder die Zucchini Sistaz, die nostalgische Fotobox oder der Original Flohzirkus mit dabei. Erstmals gibt es auch einen Hochradfahrer zu sehen und Die Anachronisten kommen.