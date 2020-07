Kurs "Bau einer frühmittelalterlichen Leier" vom 7.-9. August

In diesem Instrumentenbauseminar unter der Leitung von Georg Däges bauen Sie eine frühmittelalterliche Leier nach. Die Vorlage stammt aus einem Grab bei Oberflacht (Schwarzwald). Das Instrument wird aus heimischen Hölzern gebaut (Fichte, Ahorn, Esche), schwierige Teile sind vorbereitet, besondere Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Freude an der Arbeit mit Holz und Neugier auf das fertige Instrument sind die besten Voraussetzungen für diesen Kurs. Das Instrument kann wahlweise mit sechs oder acht Saiten aus Stahl oder Kunststoff bespannt werden. Stahlsaiten (6 bis 8-saitig) ergeben einen silbrigen Klang wie bei einer irischen Harfe, Kunststoffsaiten (6-saitig) kommen wohl eher dem authentischen Klangbild näher. Sehr interessant ist die Möglichkeit, ein Symbol auf die Decke brennen zu lassen. Ein keltischer Knoten, Initialen oder eine beliebige Grafik können auf Wunsch mit einem Lasergravierer eingebrannt werden. An den Baukurs schließt sich ein Spielkurs an, in dem Sie erfahren, wie das Instrument gestimmt und gespielt wird. Es besteht die Möglichkeit, Notenhefte zu kaufen, die den Einstieg ins Spiel erleichtern. Der Baukurs geht von Freitag, 17 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 280 Euro inklusive Materialien und Kursbetreuung. Der Spielkurs findet am Sonntag von 13 bis 14.30 Uhr statt und kostet 20 Euro. Eine Lasergravur kostet ab 20 Euro je nach Aufwand (bitte bei der Anmeldung angeben). Anmeldung bis 26. Juli beim Museum.