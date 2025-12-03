Kurs-Beginn Mehr Bewegung im Alltag II

8mal mit Patricia Knodel

bis

Stadthalle Langenburg Seestraße 72, 74595 Langenburg

Schon mit ein paar wenigen Veränderungen kann man ohne großen Aufwand mehr Bewegung in den Alltag einbauen.

Wir fühlen uns fitter, ausgeglichener und zufriedener. Individuell abgestimmte Übungen zur Mobilisation, Dehnung und Kräftigung des gesamten Körpers, Anwendung neuronaler Reize fürs Gehirn und Anleitungen für gezielte Bewegung.

Kleingruppe (maximal 5 Personen).

25230204LA: Mittwochs, 17:45 bis 18:45 Uhr. 6-mal ab 3. Dezember 2025.

Stadthalle Langenburg Vereinszimmer / Haupteingang Nord

Anmeldung unter

vhs-langenburg@t-online.de

07905 91218

Info

Sport & Bewegung
bis
