Kursbeginn Bücherhüpfer - Ein Angebot für die Jüngsten ab 21 Monaten

Kleinkinder lieben es, Bilder anzusehen und ihren Eltern beim Vorlesen zuzuhören, sie nehmen ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr.

Reime, Lieder und Fingerspiele sowie altersgerechte Bücher und Geschichten sollen bei den Allerkleinsten auf spielerische Art erstes Interesse an der Sprache und Büchern wecken. In der Lesegruppe haben Eltern und Kinder gemeinsam Spaß, singen, spielen und entdecken die spannende Welt der Bücher. Für die erwachsene Begleitperson gibt es Medientipps und weitere Anregungen für zu Hause.

Für Kindervon 21 bis 30Monaten mit Begleitperson. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Kursbeginn: 17. Oktober / 7 Termine, jeweils 9.30Uhr

Die weiteren Kurstermine sind: 31.10., 14. + 28.11. und 12.12.2025 sowie 9. + 23.1.2026

NurnachverbindlicherAnmeldung für den gesamten Kurs: Ev.Familienbildungsstätte, Telefon Telefonnummer: 0791/ 94674-140