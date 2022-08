David Werker. Plötzlich seriös?

Jeder kennt den Spruch: „Werde du erstmal erwachsen!“

Auch David Werker, Deutschlands ehemaliger Dauerstudent Nummer 1 und Träger des deutschen Comedy Preises als bester Newcomer.

Er verbrachte seine Jugendjahre unter dem Motto „Der späte Wurm überlebt den frühen Vogel“ und stellt jetzt fest: Ihm schmeckt Rotwein, selbst wenn er die Cola weglässt. Über Nacht erwachsen geworden? Und seriös?

David Werker entlarvt auf urkomische Weise, dass wir uns oft nur dann aufs spiegelglatte Parkett der Seriosität vorwagen, wenn wir wirklich müssen.

Bei allen wichtigen Themen unserer Zeit, denen sich David Werker auf erfrischende Weise annimmt, stellt er fest: Niemand ist immer seriös! An guten Tagen sitzt einfach nur das „Erwachsenenkostüm" wie angegossen. Er beweist zu unserem Vergnügen: Der Schelm steckt in uns allen, ob mit 33 oder 66. Selbst in Berufen, denen man nachsagt, besonders seriöse Menschen übten ihn aus. Finanzbeamte zum Beispiel! Anders kann sich David die vollkommen kindisch anmutende Zeitparadoxon-Erfindung der „Rückwirkenden Einkommensteuervoranmeldung" einfach nicht erklären.