Kursstart: Bewegung ist Leben: Eine Neuentdeckung für Mann und Frau

Möchten Sie sich mehr bewegen und dabei Freude und Wohlbefinden erleben?

In diesem Kurs werden Sie viele Anregungen erfahren, um Ihren Alltag besser zu bewältigen, Ihren Körper mit seinen wunderbaren Möglichkeiten entdecken und lernen, sich mühelos zu bewegen. Dabei werden auch das Denken, Raumempfinden und spontane Reaktion gefördert. Da die Bewegung dem eigenen Atem angepasst ist, ist sie für jedes Alter geeignet. Anschließend gibt es eine Kaffeepause mit Getränken und Butterbrezeln. Schöne Melodien und Rhythmen, speziell für die Gruppe ausgewählt, werden uns im zweiten Teil des Vormittags erwarten und die neu gewonnen Leichtigkeit und Freude an der Bewegung in das Tanzerlebnis führen.

ab Fr. 18. September, jeweils 9:45 Uhr - 11:45 Uhr (10 Vormittage)