Kursstart: Hatha-Yoga

In diesem Hatha-Yoga geht es um angepasstes Üben, das heißt, jede:r übt so, wie es individuell möglich ist.

Gabriele Oster ist ärztlich geprüfte und erfahrene Yogalehrerin und kann mit gezielten Abwandlungen der Übungen auf die Bedürfnisse und körperlichen Voraussetzungen der Teilnehmenden eingehen, sodass niemand überfordert wird. Hatha-Yoga zielt auf den Einklang von Körper, Geist und Seele und aktiviert Kräfte. Probieren Sie es einfach aus. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind: bequeme Kleidung, rutschfeste Socken, Matte, Decke und ein Kissen bei Bedarf.