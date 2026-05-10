Kursstart: Herbstliches Stillleben - Sehen und Gestalten

In diesem Kurs setzen sich Kinder zeichnerisch und malerisch mit herbstlichen Motiven auseinander. Durch genaues Beobachten entwickeln sie ein Gefühl für Formen, Licht und Komposition.

Mit unterschiedlichen Materialien entstehen individuelle Arbeiten, die den eigenen Blick sichtbar machen und die Freude am künstlerischen Arbeiten stärken. Dabei werden verschiedene künstlerische Techniken kombiniert, um unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten kennenzulernen.

5 Termine ab 5. Oktober (immer montags).