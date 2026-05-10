Kursstart: Herbstliches Stillleben - Sehen und Gestalten

Herbstkurs ab Jahren

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Jugendkunstschule Heilbronn Kübelstraße 7, 74076 Heilbronn

In diesem Kurs setzen sich Kinder zeichnerisch und malerisch mit herbstlichen Motiven auseinander. Durch genaues Beobachten entwickeln sie ein Gefühl für Formen, Licht und Komposition.

Mit unterschiedlichen Materialien entstehen individuelle Arbeiten, die den eigenen Blick sichtbar machen und die Freude am künstlerischen Arbeiten stärken. Dabei werden verschiedene künstlerische Techniken kombiniert, um unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten kennenzulernen.

5 Termine ab 5. Oktober (immer montags).

Info

Jugendkunstschule Heilbronn Kübelstraße 7, 74076 Heilbronn
Kinder & Familie

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