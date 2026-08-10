Kursstart: Kintsugi

Kintsugi ist eine traditionelle japanische Reparaturmethode für Keramik, die Handwerk, Ästhetik und Philosophie auf besondere Weise verbindet.

In diesem intensiven Kurs lernt ihr Schritt für Schritt die einzelnen Arbeitsschritte kennen – von der präzisen Vorbereitung der Bruchstellen über das fachgerechte Fügen bis hin zur ästhetischen Veredelung. Dabei entwickt ihr ein Verständnis dafür, wie Handwerk, Materialkunde und Gestaltung im Kintsugi zusammenwirken. Kintsugi steht nicht nur für Reparatur, sondern für Wertschätzung von Unvollkommenheit und Vergänglichkeit. Nicht das Verbergen, sondern das bewusste Sichtbarmachen wird zum gestalterischen Element.

10 Termine ab 29. September (dienstags)