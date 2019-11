"Kurt Gerstein - Widerstand in SS Uniform"

Kurt Gerstein ist einer der interessantesten und lange Zeit umstrittensten Gestalten des deutschen Widerstands in der NS-Zeit. Als überzeugter Christ und Mitglied der Bekennenden Kirche ging er bewußt in die SS, um Zeuge der NS-Verbrechen zu werden. Direkt konfrontiert mit der Ermordung der Juden in den Vernichtungslagern, versuchte er, Kirchenführer und das Ausland davon zu informieren und Lieferungen des Zyklon-B-Gases zu sabotieren.

Das Landratsamt bietet ergänzend kostenfreie Führungen mit Jugendguides und dem Kreisarchiv zur Ausstellung an: Diese finden jeweils um 17:30 Uhr am 12.11, am 21.11, am 28.11, sowie am 3.12. 2019 in der Glashalle des Landratsamts Tübingen statt.