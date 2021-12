Kurt Krömer in der Heilbronner Harmonie

Urban Zintel Kurt Krömer

Wohnhaft in Neukölln, zu Hause auf der Bühne: Kurt Krömer ist ein schrulliger, gnadenloser Kabarettist mit eigenwilligem Modebewusstsein und Berliner Schnauze: ein Punk im Körper eines Sparkassenangestellten. Ab Herbst 2022 ist er mit seinem brandneuen Programm „Die Gönnung steigt“ auf Tour und kommt am Donnerstag, 09. Februar 2023, um 20 Uhr auch nach Heilbronn in die Harmonie. Kurt Krömer hat ein neues Programm geschrieben mit dem er ab Herbst 2022 auf Tournee geht. Und worum geht es dieses Mal? Wird es lebendige Tiere auf der Bühne geben? Oder einen Feuerschlucker? Und ein Wiedersehen mit Barbara? Auf all diese Fragen weiß noch niemand eine Antwort. Aber eins ist sicher: es wird was zu lachen geben. Damit alle gesund bleiben. Denn Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin. Und die gönnt Krömer nicht nur sich, sondern auch seinem Publikum. Keiner nörgelt, schimpft und beleidigt so schön wie er. Kurt Krömer, die kauzige Kunstfigur mit der Berliner Schnauze, macht mit seinen verbalen Attacken vor nichts und niemandem Halt – nicht einmal vor seinem eigenen Publikum. Dieses kommt trotzdem, oder gerade deswegen, nur allzu gerne zu Bühnenprogrammen wie „Kröm de la Kröm” oder „Stresssituation”. Denn so wunderbar verschroben, bissig und schlagfertig wie Kurt Krömer ist, muss man ihn einfach lieb haben. Mit seiner scharfen Zunge äußert er sich zynisch und auf derart trockene Art und Weise komisch, dass im Publikum das laute Lachen oftmals erst nach einem saalfüllenden Raunen folgt. Unglaublich, was der Mann alles kann: sinnentleerte Gespräche führen auf hohem Niveau, unverschämt irgendwo reinplatzen oder auch einfach mal bloß in die Luft gucken. Kurt Krömer ist der Talkmaster, der sich nichts gefallen lässt. Der Gastgeber, bei dem sich keiner sicher fühlen kann, egal ob er als Talkmaster agiert oder auf der Bühne. Krömer schwitzt, das Publikum tobt. Besonders stark ist Krömer, wenn er direkt mit dem Publikum agiert, etwa den Besuchern in den ersten Reihen. Er sitzt auf der Bühne wie in seiner TV-Show an einem Tisch und verrenkt sich ab und an ungelenk auf dem Boden, um etwa zu zeigen, wie er sich in einer Sitzbadewanne wäscht, was in einer Kerzen-Position endet. Was der selbsternannte Starjournalist auf der Bühne abliefert, ist aber nicht einfach nur bissig und provokant, sondern hochintelligent und hintergründig. Der Eventim-Presale für die Show in Heilbronn hat bereits begonnen; der allgemeine Vorverkauf beginnt am 13. Dezember. Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, in Heilbronn bei der Tourist Information, Reisebüro Böhm und der Heilbronner Stimme sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.provinztour.de. Ticket-Hotline: 0 71 31 / 56 22 70 Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt