Kurt Tucholsky: "Was darf die Satire?... Alles!"

Kurt Tucholsky (1890 - 1935), der auch als Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel unterwegs war, ist einer der bedeutendsten deutschen Satiriker und Gesellschaftskritiker des 20. Jahrhunderts. Zugleich war er auch Kabarettautor, Liedtexter, Romanautor, Lyriker, Literaturkritiker und, und, und ...

Er verstand sich selbst als linker Demokrat, Sozialist und Pazifist und warnte schon früh vor der Erstarkung der politischen Rechten und vor der Bedrohung durch den Nationalsozialismus.

Kurt Tucholskys vielfältiges Werk ist auch heute noch aktuell und besticht durch seine sprachliche Frische.

"Was darf die Satire? ... Alles!" sagte Tucholsky vor genau 103 Jahren. Das regt auch zu der Frage an: "Was ist Satire?"

Spiel: Helen Pavel

Musik: Feiner Jazz von SAITE16 mit Bodo Ernst, Stefan Lehmann und Dirk Novak

Regie: Helen Pavel