Kurt Tucholsky Lesung mit Musik

„Unterschätze nie die Macht dummer Leute, die einer Meinung sind.“

Einfühlsam, klug, scharfzüngig, das alles war und ist Kurt Tucholsky (alias Kaspar Hauser, alias Peter Panther, alias Theobald Tiger, alias Ignaz Wrobel). Mit 36 Jahren schrieb er eine kurze, selbstironische Autobiografie, die mit dem Satz beginnt:

„Soweit ich mich erinnere, wurde ich am 9. Januar 1890 als Angestellter der ‚Weltbühne‘ in Berlin geboren.“

Der Schauspieler Frederik Leberle hat Texte zum Nachdenken, Schmunzeln und gelegentlich sogar zum Lachen zusammengestellt – in denen sich auch ein Jahrhundert später eine brisante Aktualität wiederfindet.

Mit: Frederik Leberle (Schauspieler, Regisseur)

Musik: Benjamin Hübner (Schauspieler, Musiker, Regisseur)