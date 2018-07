Vortrag von Dr. Hans Günter Golinski, Direktor des Kunstmuseums Bochum.

Stark von den Idealen der Romantik beeinflußt, stellt Kurt Weinhold in seiner Malerei ein breit gefächertes Formenvokabular in den Dienst seiner unterschiedlichen Inhalte. Eine derartige Künstlerposition widerstrebt den Tendenzen der Versachlichung zur Zeit der Weimarer Republik, der gedanklichen Vereinnahmung während des Nationalsozialismus und der erklärt inhaltlosen Malerei der 1950er und -60er Jahre. In einem Überblick werden im Gesamtwerk wiederkehrende Inhalte in ihrer unterschiedlichen Ausformulierung vorgestellt.