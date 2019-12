Heilbronn/Künzelsau, Dezember 2019. Am 14. Januar 2020 findet die dritte Ausgabe des beliebten kurz.film.fests in Künzelsau statt. Studierende des Studiengangs Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit-, Sportmanagement stellen die Veranstaltung auf die Beine, die bei kostenfreiem Eintritt in den Räumen der Reinhold-Würth-Hochschule stattfindet. Ab 19 Uhr werden jeweils zwei bis drei Kurzfilme junger Filmemacher in den Bereichen Dokumentation, Animation und Spielfilm gezeigt und anschließend von der hochkarätigen Jury und dem Publikum prämiert. Filme der letzten Jahre gewannen bereits den Studierenden-Oscar in Los Angeles, somit ist es nicht gelogen, wenn wir sagen, dass das kurz.film.fest in Künzelsau Hollywood an den Kocher bringt.