Studierende der Reinhold-Würth-Hochschule organisieren gemeinsam mit Künstlerdozent Steven Walter am 09. Januar ein Dunkelkonzert mit dem LightsOut Trio vom PODIUM Esslingen

Heilbronn/Künzelsau, Dezember 2019. Am 9. Januar 2020 findet ein Konzertformat der besonderen Art in Künzelsau statt - das klassische Trio LightsOut gibt ein Konzert in völliger Dunkelheit. Eine Grenzerfahrung für die Musiker und ein unvergessliches Erlebnis für das Publikum. Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird von Studierenden des Studiengangs Betriebswirtschaft und Kultur-, Freizeit-, Sportmanagement, gemeinsam mit dem Künstlerdozenten Steven Walter vom PODIUM Esslingen auf die Beine gestellt. Konzertbeginn ist 19:00 Uhr, Einlass im Keller des C-Bau an der Reinhold-Würth-Hochschule ist 18:30 Uhr. Es wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Weitere Informationen zu der Veranstaltung sowie die Anmeldung finden Sie unter www.hs-heilbronn.de/dunkelkonzert. Unterstützt wird diese Veranstaltung von der Reinhold-Würth-Hochschule, der Stiftung Würth, der Sparkasse Hohenlohe sowie Würth Elektronik.

Erleben auch Sie das gewaltige und emotionale Meisterwerk: Um 19:00 Uhr werden die Lichter im Keller der Reinhold-Würth-Hochschule erlöschen und das emotionale Requiem beginnt. Das LightsOut Trio bestehend aus Klavier, Violine und Violoncello mit zahlreicher internationaler Konzerterfahrung, wird Tschaikowskys großes, romantisches Werk, das Klaviertrio a-moll op. 50, ohne Noten in absoluter Dunkelheit performen. Nach einer guten Stunde dürfen die Augen sich wieder an das Licht gewöhnen, bevor im Anschluss alle Gäste die Möglichkeit haben, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Ganz große musikalische Leistung für jedermann in Künzelsau!