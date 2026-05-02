Die KURZ.FILM.TOUR 2026 freut sich auf ein neues Kinojahr: Im Herbst letzten Jahres wurden die begehrten Lola-Trophäen des Deutschen Kurzfilmpreises 2025 vergeben.

Die insgesamt 13 nominierten und preisgekrönten Kurzfilme bilden wieder das Programm der beliebten Kinotournee des deutschen Kurzfilmpreises, die auch in diesem Jahr wieder durch die deutschen Kinos zieht.

Am Sonntag, den 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, und 2. August kommt der Publikumsliebling KURZ.FILM.TOUR 2026 ins Kinostar Arthaus Heilbronn. Gezeigt werden an den vier Terminen insgesamt alle 13 Filme des aktuellen Kurzfilmpreis-Repertoires, zusammengefasst in den thematischen Programmen „Identität, Körper & Selbstbestimmung“, „Familie, Herkunft, Beziehungen“ sowie „Erinnerung, Gesellschaft, Wirklichkeit“. Am letzten Termin wird zudem der Sonderpreis-Gewinner inklusive Vorfilm präsentiert. Am 7. Juni wird Regisseur Joshua Neubert zu Gast sein und seinen Film MAJINI dem Publikum persönlich vorstellen.

Der Deutsche Kurzfilmpreis wird seit 1956 verliehen und ist mit Preisgeldern von bis zu 275.000 Euro die wichtigste und höchst dotierte Auszeichnung für den Kurzfilm in Deutschland. Jedes Jahr im November wird er von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in fünf Kategorien vergeben. Seit 1998 gehen die Nominierten und Preisträgerfilme jedes Jahr auf Tournee durch die deutschen Kinos.

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/kinostar-arthaus-heilbronn