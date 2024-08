Kurzfilmabend: Love me or leave me!

Die allerbesten internationalen low & no budget „Liebeskurzfilme“ aus 20 Jahren Kurzfilmfestival oder: „Liebe ist, was dich lächeln lässt, wenn du diese Filme siehst!“

Das internationale low & no budget film-sharing Kurzfilmfestival feiert sein 20 jähriges Jubiläum und dazu hat der Organisator des Festivals Ingo Klopfer, bekannt auch durch get shorties Lesebühne, seine besten und liebsten Liebesfilme zusammengestellt.

So unterschiedlich, witzig, erstaunlich, trashig, schön, ironisch, kurzweilig und ach hat man noch nie Liebesfilme erlebt.

Ein muss für alle Liebenden, Paare, Singles die Singles bleiben wollen oder die die Liebe suchen. Hier kommt die Wahrheit ans Licht! Love me or leave me!

In zwei Mal 60 Minuten (dazwischen ne Pause um sich zu Küssen oder zu Verlassen) gibt es an die 18 internationale Kurzfilme mit Bespassungsgarantie in der super erotischen Lovelounge-Atmosphäre des Provisoriums!

Im Provisorium, Heiligkreuzstraße 4 in Nürtingen