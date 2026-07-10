Kurzfilmnacht & Live Musik

"Maybe love - Vielleicht Liebe" - aber wer weiß das schon?

Ein wunderbar ausgesuchtes internationales Kurzfilm-Special mit lustigen, ironischen, wunderschönen, unterhaltsamen, nachdenklichen und erfrischenden Filmen über die Liebe. Liebe wird nie langweilig, und dieser abwechslungsreiche Kurzfilmabend zum Thema gewiss auch nicht. Zusammengestellt und moderiert von Ingo Klopfer von der get shorties Lesebühne. Um 19.30 Uhr eröffnet Singer Songwriterin Emily LadyStar aus Stuttgart den Abend. Die 17-jährige Nachwuchskünstlerin hat bereits mehrere Wettbewerbe gewonnen und begeistert mit ihren oft emotionalen Songtexten, die von Themen handeln, die jeden von uns betreffen könnten.