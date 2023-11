Kurzfilmtag in der Bücherei „Die Welt der Traumtiere“

Am kürzesten Tag des Jahres wird der Kurzfilm gefeiert – und dieses Jahr auch in der Otto-Rombach-Bücherei! Zwei Programme warten darauf, gesehen zu werden: „Die Welt der Traumtiere“ regt die Vorstellungskraft an und entführt die Zuschauenden in eine Welt voller magischer Kreaturen und humorvoller Abenteuer. In „Balanceakt“ wird in unterschiedlichen – animierten wie realen – Situationen gezeigt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das Gleichgewicht zu halten. Für Snacks und Getränke ist natürlich gesorgt.

Wo: Otto-Rombach-Bücherei, Hauptstr. 19

Für Familien und Kinder ab 4 Jahren

Eintritt frei. Anmeldung ab 30.11. in der Bücherei Bietigheim, unter 07142/74486 oder stadtbuecherei@bietigheim-bissingen.de