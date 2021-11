Kurzfilmtag

Einmal im Jahr, am 21. Dezember, oder in den Tagen direkt davor / danach, verwandeln sich seit 10 Jahren landauf, landab die unterschiedlichsten Orte in temporäre Kinos.

Dort, aber auch in vielen echten Kinos, bestimmt dann das kurze Format den Spielplan. Über 25.000 Zuschauer:innen machen sich am kürzesten Tag des Jahres zwischen Husum und Konstanz auf den Weg, um auf professioneller oder improvisierter Leinwand in kurzfilmische Welten einzutauchen. Daneben locken am 21. Dezember auch Fernsehen und Internet mit kurzen Streifen aller Couleur. Öffentliche Einrichtungen, Vereine, Unternehmen, Privatpersonen und natürlich Kinos sind dabei, wenn ein breites Publikum den Kurzfilm in all seinen Facetten feiert: als Einstieg in die Filmwelt für den Nachwuchs, als Kabinettstück gestandener Filmemacher:innen, als Spielwiese für Experimentierfreudige. Gleichzeitig wird mit dem eintägigen Filmfest auf die hohe Kreativität und Produktivität der deutschen Kurzfilmszene aufmerksam gemacht.